​Білий дім має намір найбільше збільшити фінансування ВМС та Корпусу морпіхів США

Американська адміністрація планує збільшити фінансування ВМС та Корпусу морської піхоти США більше, ніж усіх інших видів збройних сил.

Про це повідомляє Defense news з посиланням на документи щодо проекту оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік, передає "Інтерфакс-Україна".

"Бюджет ВМС і Корпусу морської піхоти має зрости з $244,7 млрд - із суми, яку схвалив Конгрес на 2023 фінансовий рік - до $256 млрд наступного фінансового року", - йдеться в повідомленні.

Нові кошти мають піти на модернізацію військових верфей, на зміцнення сил атомних підводних човнів, оснащених балістичними ракетами; на підвищення бойової потужності та живучості кораблів, а також на розвиток виробництва підводних човнів.

При цьому $27 млрд мають намір виділити на наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки для ВМС. Також $77 млрд може бути витрачено на закупівлі для ВМС та Корпусу морпіхів.

Також планується збільшити загальний бюджет ВПС та Космічних сил на $9,7 млрд – до $259,4 млрд.

Раніше також стало відомо, що Білий дім хотів профінансувати Міноборони на 2024 фінансовий рік у розмірі $842 млрд - на 3,2% більше, ніж 2023 року.

Президент США Джо Байден у посланні до Конгресу зазначав, що у проєкті військового бюджету пріоритет віддають розвитку альянсів з іншими країнами, завданням "випередити Китай у конкурентній боротьбі на світовій арені та продовжувати підтримку України".

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що запит Пентагону на закупівлі на 170 мільярдів доларів на 2024 рік спрямований на заміну боєприпасів, які постачаються в Україну, а також зброї, такої як ракети великої дальності, які були б необхідні під час конфлікту з Китаєм.