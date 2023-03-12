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Люксембург передав Україні 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги

Найближчим часом автомобілі будуть відправлені на лінію фронту.

Люксембург передав Україні 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги
Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

В Україну прямує чергова партія гуманітарної допомоги від Люксембургу, а саме - 14 броньованих автомобілей швидкої допомоги виробництва британської компанії "Venari".

Про це повідомило посольство України в Бельгії та Люксембурзі у Facebook.

Зазначається, що вже найближчим часом автомобілі будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію - рятувати життя наших захисників,  а також мирних жителів, які постійно стають жертвами російських обстрілів.

Акція була реалізована в рамках ініціативи LUkraine asbl “Ukraine is calling”, підтриманої Посольством України в Бельгії і Люксембурзі, метою якої є зібрати 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

Нагадаємо, в листопаді минулого року Люксембург передав Україні військові автомобілі "Хамві".

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