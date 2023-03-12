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Міністром оборони Китаю став генерал Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США за співпрацю з РФ

65-річний Лі Шанфу замінить на посаді Вей Фенхе.

Міністром оборони Китаю став генерал Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США за співпрацю з РФ
Фото: CNN

Сьогодні Всекитайські збори народних представників затвердили генерала Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США за співпрацю з РФ, новим міністром оборони Китаю.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Лі Шанфу перебуває під санкціями США з 2018 року через закупівлю бойових літаків і обладнання, зокрема, винищувачів Су-35 та комплексів С-400, у головного російського експортера озброєнь компанії Рособоронекспорт.

На той час Лі був директором департаменту розробки обладнання у вищому військовому комітеті, який здійснює нагляд за китайськими оборонними технологіями.

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Державний департамент США запровадив широкомасштабні санкції проти російських юридичних осіб, Лі та його відомства, щоб “покласти на Росію витрати у відповідь на її втручання у виборчий процес у США, неприйнятну поведінку на сході України та іншу зловмисну діяльність”.

Обмеження, запроваджені проти Лі, включають заборону на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, заборону на операції з фінансовою системою Сполучених Штатів, а також блокування всього майна на території США і заборону на отримання візи.

65-річний Лі Шанфу замінить на посаді Вей Фенхе. Заміна Фенхе була очікуваною після того, як він пішов у відставку з Центральної військової комісії на з'їзді Комуністичної партії в жовтні минулого року.

Нагадаємо, прем’єр-міністром Китаю став Лі Цян – колишній голова Шанхайського міського комітету Комуністичної партії.

 

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