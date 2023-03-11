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Німецька компанія Schaeffler продає бізнес у Росії давньому партнеру олігарха Дерипаски

Можливу угоду підтвердили у пресслужбі австрійського бізнесмена Зігфріда Вольфа.

Німецька компанія Schaeffler продає бізнес у Росії давньому партнеру олігарха Дерипаски
Фото: schaeffler.com

Німецька компанія Schaeffler, яка є постачальницею автомобільної та промислової продукції, продає свій бізнес у Росії, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Der Spiegel.

Покупцем стане австрійський бізнесмен Зігфрід Вольф, який є давнім діловим партнером підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

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Можливу угоду підтвердили у пресслужбі Вольфа, щоправда, подробиць не озвучили.

За інформацією Der Spiegel, сторони підписали контракт іще торік у грудні. Але наразі він не отримав схвалення влади РФ. Тим часом Вольфу вже ініціювали передання акцій заводу в Ульянівську. Спершу їх отримає російська компанія "ПромАвтоКонсалт", а вже тоді - австрійський бізнесмен. До речі, Вольф входить до наглядової ради Schaeffler.

Виробничі потужності заводу німецької компанії можуть забезпечувати виробництво моделі фургона, який використовують російські окупанти для транспортування.

Нагадаємо, торік прокуратура США звинуватила Олега Дерипаску в порушенні санкцій. Всупереч обмеженням бізнесмен користувався американською фінансовою системою і намагався забезпечити громадянство США для двох своїх дітей. 

Нещодавно Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали Дерипасці.

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