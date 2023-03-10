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Поліція затримала зловмисника, який утримував заручників у Карлсруе

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Поліція затримала зловмисника, який утримував заручників у Карлсруе
Фото: EPA

У німецькому Карлсруе поліцейські штурмом взяли аптеку, в якій зловмисник утримував заручників. 

Про це повідомила пресслужба поліції Карлсруе.

"О 21:10 до аптеки увійшов спецпідрозділ поліції. Підозрюваний чоловік був затриманий. Наразі триває обшук у приміщенні. За попередніми даними, ніхто не постраждав", – повідомили в поліції.

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Як зазначили в Європейській правді, зловмисник утримував в заручниках двох людей. За їх звільнення він вимагав більше мільйона євро.

Мотиви затриманого чоловіка та його особа поки не відомі. 

Нагадаємо, ввечері 9 березня у районі Гамбурга Альстердорф відбулася стрілянина в центрі Свідків Єгови, яка призвела до численних жертв. За оновленими даними, загинули восьмеро людей, ще десятки отримали поранення.

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