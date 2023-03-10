Поліція затримала зловмисника, який утримував заручників у Карлсруе

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У німецькому Карлсруе поліцейські штурмом взяли аптеку, в якій зловмисник утримував заручників.

Про це повідомила пресслужба поліції Карлсруе.

"О 21:10 до аптеки увійшов спецпідрозділ поліції. Підозрюваний чоловік був затриманий. Наразі триває обшук у приміщенні. За попередніми даними, ніхто не постраждав", – повідомили в поліції.

Um 21:10 Uhr wurde die Apotheke von einer #Spezialeinheit der Polizei betreten. Dabei wurde ein männlicher Tatverdächtiger #festgenommen. Das Gebäude wird derzeit durchsucht. Nach vorläufigen Erkenntnissen keine verletzten Personen.



Eure #Polizei #Karlsruhe #KA1003 — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) March 10, 2023

Як зазначили в Європейській правді, зловмисник утримував в заручниках двох людей. За їх звільнення він вимагав більше мільйона євро.

Мотиви затриманого чоловіка та його особа поки не відомі.

Нагадаємо, ввечері 9 березня у районі Гамбурга Альстердорф відбулася стрілянина в центрі Свідків Єгови, яка призвела до численних жертв. За оновленими даними, загинули восьмеро людей, ще десятки отримали поранення.