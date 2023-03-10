Україна веде переговори з Норвегією, аби там могли тренувати українських пілотів.

Про це у вечірньому відеозверненні 10 березня повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що провів зустріч із норвезьким міністром оборони, під час якої "обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом з Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки".

Нагадаємо, на зустрічі Президента Володимира Зеленського з міністром оборони Королівства Норвегія Бйорном Арільдом Грамом ішлося також про посилення протиповітряної та протиракетної оборони України.

До Києва нині прибула глава уряду Фінляндії Санна Марін. Вона під час зустрічі із Зеленським висловила готовність підтримки боротьби з екоцидом, до якого вдаються російські окупанти.