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Поліцейські повідомили про підозру у співпраці з ворогом мешканці Харківщини

Жінка виконувала функції з реєстрації та опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції.

Поліцейські повідомили про підозру у співпраці з ворогом мешканці Харківщини

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності 34-річній мешканці Харківської області

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що під час окупації с. Курилівка Куп’янського району жінка обійняла посаду “исполняющей обязанности делопроизводителя Куриловского территориального отдела”.

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У цьому незаконно створеному органі вона виконувала функції з реєстрації та опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції.

Якщо провина жінки буде доведена, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомлялось, СБУ затримала ще двох колаборантів, які допомагали окупантам на Харківщині та Донеччині.

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