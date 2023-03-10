Сьогодні, 10 березня, Львів попрощався з Павлом Петрущаком, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент LB.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після міської церемонії прощання на Площі Ринок похоронна процесія пройшла до Личаківського кладовища. Поховали воїна на полі почесних поховань.

Павло Петрущак народився у Львові 21 квітня 1996 року. У 2014-му році закінчив Державний заклад «Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», пізніше коледж транспортної інфраструктури.

У 2008-му році вступив до куреня імені Івана Виговського Львівської міської молодіжної громадської організації «Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України». Через два роки склав пластову присягу, здобув ступінь «пластун-розвідувач». У 2013 році вступив до «Великого Плем'я Лісових Чортів».

Учасник Революції Гідності. Згодом проходив строкову службу у лавах військ берегової охорони. Повернувшись, працював помічником машиніста локомотива.

З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини до лав 120-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України.

Павло Петрущак загинув 3 березня 2023 року. У Героя залишилися дружина та маленький син.

Провести героя до вічної варти прийшла окрема лава пластунів, одягнена в однострої з курінними прапорами. Прощання проходило з елементами церемоніалів пластової організації.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.