Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Навіщо влада Грузії крокує в бік Росії
Навіщо влада Грузії крокує в бік Росії
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Львові провели в останню путь пластуна Павла Петрущака, який загинув на фронті

Павло Петрущак загинув 3 березня 2023 року.

У Львові провели в останню путь пластуна Павла Петрущака, який загинув на фронті
Павло Петрущак
Фото: Іван Станіславський

Сьогодні, 10 березня, Львів попрощався з Павлом Петрущаком, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. 

Про це повідомляє кореспондент LB.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після міської церемонії прощання на Площі Ринок похоронна процесія пройшла до Личаківського кладовища. Поховали воїна на полі почесних поховань.

Павло Петрущак народився у Львові 21 квітня 1996 року. У 2014-му році закінчив Державний заклад «Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», пізніше коледж транспортної інфраструктури. 

У 2008-му році вступив до куреня імені Івана Виговського Львівської міської молодіжної громадської організації «Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України». Через два роки склав пластову присягу, здобув ступінь «пластун-розвідувач». У 2013 році вступив до «Великого Плем'я Лісових Чортів».

Учасник Революції Гідності. Згодом проходив строкову службу у лавах військ берегової охорони. Повернувшись, працював помічником машиніста локомотива. 

З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини до лав 120-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України. 

Павло Петрущак загинув 3 березня 2023 року. У Героя залишилися дружина та маленький син.

Провести героя до вічної варти прийшла окрема лава пластунів, одягнена в однострої з курінними прапорами. Прощання проходило з елементами церемоніалів пластової організації.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також