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На Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на міні: двоє людей загинули, ще двоє у важкому стані

Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні.

На Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на міні: двоє людей загинули, ще двоє у важкому стані
Фото: EPA/UPG

У селі Іщенка Великоолександрівської громади автомобіль з цивільними підірвався на російській міні.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА. 

“На вибухівку натрапив автомобіль, це сталося у полі. Постраждалих четверо - двоє з них загинули, ще двоє - дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні. У обох діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та перелами. Медики борються за їх життя”, - йдеться в повідомленні.

Громадян просять не нехтувати забороною пересуватися територіями, де ще не працювали сапери.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік отримав поранення від вибуху міни. Внаслідок вибуху 54-річний чоловік потрапив у лікарню.

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