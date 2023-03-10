Молодь частіше називає українську мову рідною, ніж старше покоління, - опитування

Частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA 13-21 грудня 2022 року, передає "Інтерфакс-Україна".

"Така динаміка є результатом і ефекту символічної відмови, і частково неможливістю проводити дослідження громадської думки на окупованих і прифронтових територіях Півдня та Сходу", - зазначається у пресрелізі.

Російська мова залишається поширеною і незначною мірою переважає в повсякденному спілкуванні на Півдні та Сході України. При цьому, значна частина тих, хто зазначив російську як переважну мову спілкування вдома, користуються українською в публічній сфері та під час спілкування з українськомовним співрозмовником.

Мовою домашнього спілкування російську назвали 3% жителів західного макрорегіону, 17% - центрального, 55% - південного та 47% - східного. Українську - 96%, 78%, 35% і 40% відповідно. Іншу мову назвали мовою домашнього спілкування 0,2% жителів західного макрорегіону, 3% - центрального, 10% - південного і 5% - східного. Не змогли дати відповідь 7% жителів сходу і близько 1% жителів інших макрорегіонів.

У містах півдня і сходу мовою спілкування українську назвали 31% респондентів, 59% - російську, в селищах міського типу - 56% українську і 35% російську, в селах - 49% і 33% відповідно.

У віковому розрізі молодь лише незначно частіше спілкується вдома українською (74% проти 20% російською), ніж старше покоління (69% проти 24%).

З 2021 року зросла також і частка громадян, які вважають українську мову рідною. Якщо 2021 року частка населення, яка вважала українську мову рідною, становила 77%, то за рік вона зросла до 87%. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України (98% на заході України, 93% у центрі, 74% на півдні та 70% на сході).

У віковому розрізі молодь частіше називає українську рідною (92% проти 6% тих, хто назвав російську), ніж старше покоління (84% проти 14%).

Частина громадян України, які вважають українську рідною мовою, у побуті спілкуються російською. Це більш поширено на півдні та сході країни, де 39% українців, котрі вважають рідною українську мову, вдома переважно спілкуються російською, і лише 8% тих, хто вважає рідною російську, в побуті здебільшого спілкуються українською.

На заході та в центрі України також більше людей з українською рідною спілкуються вдома російською (16%), ніж із російською рідною - українською (8%).

Нагадаємо, що більше третини опитаних киян (33%) перейшли на українську мову після російського військового втргнення в Україну.