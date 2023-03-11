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Під вогнем за минулу добу були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини

Внаслідок обстрілів села Вільхуватка пошкоджено центр реабілітації дітей. 

Під вогнем за минулу добу були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

За добу окупанти масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив у Телеграм очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Внаслідок обстрілів села Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

За його даними, у Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки, сталися пожежі.

Синєгубов нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека. 

"Вчора, біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням", - повідомив очільник ОВА.

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Нагадаємо, що на Донеччині минулої доби, 10 березня, росіяни вбили двох мирних мешканців.

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