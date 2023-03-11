Під вогнем за минулу добу були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини

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Фото: Олег Синєгубов у Telegram

За добу окупанти масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив у Телеграм очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів села Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

За його даними, у Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки, сталися пожежі.

Синєгубов нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека.

"Вчора, біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, що на Донеччині минулої доби, 10 березня, росіяни вбили двох мирних мешканців.