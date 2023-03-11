Сили оборони за добу ліквідували більше тисячі російських окупантів

Також знищені 10 танків, 20 ББМ та 8 артилерійських систем.

Сили оборони за минулу добу, 10 березня, ліквідували більше тисячі російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3458 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,

артилерійських систем – 2483 (+8) од,

РСЗВ – 493 (+2) од,

засоби ППО ‒ 257 (+1) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 242 (+2).

Нагадаємо, українські захисники за добу відбили 100 атак ворога на п’яти напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.