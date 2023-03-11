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Сили оборони за добу ліквідували більше тисячі російських окупантів

Також знищені 10 танків, 20 ББМ та 8 артилерійських систем.

Сили оборони за добу ліквідували більше тисячі російських окупантів
Фото: Pravda Gerashchenko

Сили оборони за минулу добу, 10 березня, ліквідували більше тисячі російських окупантів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 3458 (+10) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од, 
  • артилерійських систем – 2483 (+8) од, 
  • РСЗВ – 493 (+2) од, 
  • засоби ППО ‒ 257 (+1) од,
  • літаків – 304 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 289 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 242 (+2).

Нагадаємо, українські захисники за добу відбили 100 атак ворога на п’яти напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

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