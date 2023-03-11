Урсула фон дер Ляєн подякувала Байдену, що США допомогли ЄС позбутися залежності від викопного палива з Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала президенту США Джо Байдену, що США допомогли ЄС позбутися залежності від викопного палива з Росії. Також сторони обговорили питання економіки, торгівлі та війну РФ проти України.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ви надзвичайно допомогли нам, коли ми хотіли позбутися залежності від викопного палива з Росії”, - відзначила президентка Єврокомісії у ході зустрічі в п’ятницю в Білому домі.

Під час спілкування в Овальному кабінеті перед пресою Байден і фон дер Ляєн підтвердили партнерські й дружні відносини між США та Євросоюзом.

Вона також висловила рішучість спільно підтримувати Україну в боротьбі за свободу й незалежність та примусити Росію сплатити високу ціну за її жорстоку війну.

Очільниця Єврокомісії висловила сподівання на плідну взаємодію в умовах імплементації закону США про скорочення інфляції (IRA), який створює економічні незручності для європейців.

Згодом глава Єврокомісії заявила про необхідність посилення контролю за дотриманням санкцій, введених проти РФ.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та зменшувати здатність Росії вести війну. Ми посилюємо контроль за дотриманням наших санкцій, щоб запобігти ухиленню та обходу. Ми повинні перекрити шляхи постачання, які продовжують живити російську військову машину, і накладатимемо санкції на тих, хто до цього причетний", – написала вона у Twitter.

У свою чергу, Джо Байден зазначив, що разом ЄС і США зміцнили спільну енергетичну безпеку, економічну та національну безпеку. Він сподівається досягти ще більшого в наступні роки.

Перед зустріччю в Білому домі координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі також повідомив, що у Вашингтоні сподіваються розпочати переговори щодо угоди про важливі корисні копалини для акумуляторів електромобілів. Крім того, він висловив очікування з приводу встановлення кінцевого терміну для укладення домовленості про виробництво сталі та алюмінію.

Нагадаємо, бюджет США-2024 від Байдена передбачає спецфінансування для України. Запит включає 1,7 мільярда доларів, “що допоможуть Україні виграти війну та закласти основу реформ і відновлення для досягнення миру, а також іншим партнерам, які постраждали від війни".