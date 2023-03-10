Auchan відкриває нову мережу магазинів у РФ

Ритейлер заявив, що його основна місія в Росії – забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.

Французька компанія Auchan планує відкрити мережу нових магазинів у Росії "Мій Ашан", повідомляє Reuters.

Таким чином компанія подвоює свою присутність на російському ринку, який інші західні ритейлери уникають через вторгнення РФ в Україну.

В асортимент включать близько 900 найменувань, 90% з яких сатновитимуть продукти харчування під власними брендами Auchan.

Ритейлер заявив, що його основна місія в Росії – забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.

Нагадаємо, нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни.

Торік у березні гендиректор Auchan Retail International Ів Клод заявив у відповідь Президентові Зеленському, що компанія не має наміру йти з російського ринку.