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Макрон призначив спецпосланника з питань відбудови України

Колишній віцепрезидент ЄБРР координуватиме зусилля для допомоги нашій країні.

Макрон призначив спецпосланника з питань відбудови України
Фото: www.president.gov.ua

Президент Франції Емманюель Макрон призначив колишнього віцепрезидента ЄБРР з політики і партнерств П'єра Хайльбронна спецпосланником з питань допомоги і відбудови України.

Про це Хайльбронн написав у Twitter.

"Для мене надзвичайна честь отримати довіру президента Емманюеля Макрона, який призначив мене Спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції для відбудови України", – написав Хайльбронн українською.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбудеться саміт, на якому Велика Британія та Франція обговорять розробку високоточної ударної зброї нового покоління для України.

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