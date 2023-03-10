Макрон призначив спецпосланника з питань відбудови України

Президент Франції Емманюель Макрон призначив колишнього віцепрезидента ЄБРР з політики і партнерств П'єра Хайльбронна спецпосланником з питань допомоги і відбудови України.

Про це Хайльбронн написав у Twitter.

"Для мене надзвичайна честь отримати довіру президента Емманюеля Макрона, який призначив мене Спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції для відбудови України", – написав Хайльбронн українською.

Для мене надзвичайна честь отримати довіру @EmmanuelMacron, який призначив мене Спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції для відбудови України. 🇺🇦🇫🇷#StandWithUkraine pic.twitter.com/2jhFTMKYso — Pierre Heilbronn (@HeilbronnPierre) March 10, 2023

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбудеться саміт, на якому Велика Британія та Франція обговорять розробку високоточної ударної зброї нового покоління для України.