Мер Софії звернеться до центральної влади щодо перенесення пам'ятника радянській армії

Міська рада Софії доручила меру міста Йорданці Фандиковій звернутися до центральної влади з проханням перенести пам'ятник радянській армії з центру болгарської столиці.

Про це пише sofiaglobe.com.

За зняття пам’ятника проголосував 41 депутат, проти – 13, один утримався.

Монумент, зокрема, пропонують перенести до Музею соціалістичного мистецтва.

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гулуб Донев заявив, що рішення про долю пам'ятника має бути прийняте лише після дострокових парламентських виборів у Болгарії 2 квітня.

Пам'ятник був встановлений в 1954 році, коли Болгарія була під комуністичним правлінням. Він присвячений радянському вторгненню до країни наприкінці Другої світової війни. Сьогодні пам'ятник продовжують вшановувати ліві партії.

Нагадаємо, міська рада Софії має рішення від 1993 року про демонтаж пам'ятника, яке не було виконано.

1 лютого Болгарія визнала Голодомор геноцидом українців. Жертв Голодомору згадуватимуть кожну останню суботу листопада.