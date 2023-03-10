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Мер Софії звернеться до центральної влади щодо перенесення пам'ятника радянській армії

Монумент пропонують перенести до Музею соціалістичного мистецтва.

Мер Софії звернеться до центральної влади щодо перенесення пам'ятника радянській армії
Фото: Вікіпедія

Міська рада Софії доручила меру міста Йорданці Фандиковій звернутися до центральної влади з проханням перенести пам'ятник радянській армії з центру болгарської столиці.

Про це пише sofiaglobe.com.

За зняття пам’ятника проголосував 41 депутат, проти – 13, один утримався.

Монумент, зокрема, пропонують перенести до Музею соціалістичного мистецтва.

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гулуб Донев заявив, що рішення про долю пам'ятника має бути прийняте лише після дострокових парламентських виборів у Болгарії 2 квітня.

Пам'ятник був встановлений в 1954 році, коли Болгарія була під комуністичним правлінням. Він присвячений радянському вторгненню до країни наприкінці Другої світової війни. Сьогодні пам'ятник продовжують вшановувати ліві партії.

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Нагадаємо, міська рада Софії має рішення від 1993 року про демонтаж пам'ятника, яке не було виконано.

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