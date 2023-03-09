Лукашенко підписав закон про смертну кару для державних чиновників і військових

Закон також вводить кримінальну відповідальність за низку діянь.

Олександр Лукашенко підписав закон про запровадження смертної кари для білоруських державних чиновників і військових.

Про це повідомляє CNN.

Закон також вводить кримінальну відповідальність за ”пропаганду” тероризму, дискредитацію збройних сил Білорусі, інших військ і військових формувань, воєнізованих організацій.

Крім того, кримінальна відповідальність запроваджується і за порушення вимог щодо охорони державної таємниці.

Раніше палата представників Білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за держзраду.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь. У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти".