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Лукашенко підписав закон про смертну кару для державних чиновників і військових

Закон також вводить кримінальну відповідальність за низку діянь.

Лукашенко підписав закон про смертну кару для державних чиновників і військових
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко підписав закон про запровадження смертної кари для білоруських державних чиновників і військових.

Про це повідомляє CNN.

Закон також вводить кримінальну відповідальність за ”пропаганду” тероризму, дискредитацію збройних сил Білорусі, інших військ і військових формувань, воєнізованих організацій. 

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Крім того, кримінальна відповідальність запроваджується і за порушення вимог щодо охорони державної таємниці.

Раніше палата представників Білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за держзраду.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь. У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти". 

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