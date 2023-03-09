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Новообраний президент Чехії склав присягу

Петр Павел заявив, що невдовзі опублікує план конкретних цілей на перші 100 днів перебування на посаді

Новообраний президент Чехії склав присягу
Президент Чехії Петр Павел
Фото: ČTK/Vondrouš Roman

9 березня у Владиславській залі Празького Граду новообраний президент Чехії Петр Павел склав присягу, повідомляють Ceske Noviny.

Церемонія відбулася під час спільного засідання обох палат чеського парламенту. У ній взяли участь депутати, сенатори, урядовці, губернатори та інші чиновники, а також почесні гості. Перед інавгурацією Павели пообідали з подружжям Земанів.

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Павел перебуватиме на посаді 5 років, замінивши на посту Мілоша Земана.

У своїй промові перед публікою президент Чехії наголосив, що прагне повернути керівництву країни гідність, повагу, порядність та інші цінності. Павел закликав громадян ставати більш активними і поповнювати його команду. На його думку, це продемонструє рівень успішності його президентства.

Також Павел заявив, що невдовзі опублікує план конкретних цілей на перші 100 днів перебування на посаді.

Після промови президент Чехії поклав квіти до статуї першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

Нагадаємо, генерал армії у відставці Петр Павел виграв у січні президентські вибори у Чехії.

Днями він заявив, що хоче у квітні відвідати Україну.

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