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Cуд у США дозволив арешт літака “Роснафти” вартістю понад $25 млн

Конфіскацію санкціонували на підставі порушень експортного контролю та санкцій проти Росії.

Cуд у США дозволив арешт літака “Роснафти” вартістю понад $25 млн
Ілюстративне фото
Фото: setam.gov.ua

У середу Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії “Роснафта”. Його вартість перевищує 25 мільйонів доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство юстиції США.

Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка санкціонував конфіскацію на підставі порушень експортного контролю та санкцій проти Росії.

З часу набуття санкцій літак Boeing 737-7JU, виробництва США, залишав Росію та повертався в неї щонайменше сім разів, повідомили у міністерстві юстиції.

“Порушивши експортний контроль Міністерства торгівлі, “Роснаф” перетворила свій літак на контрабанду”, – заявив представник міністерства Ендрю Адамс.

Boeing востаннє був у Сполучених Штатах у березні 2014 року та, як вважають, перебуває в Росії або прямує до чи з Росії.

“Примусові заходи демонструють, що російським компаніям та олігархам доводиться розплачуватись за грубе ухилення від санкцій, введених Сполученими Штатами у відповідь на невиправдану війну проти народу України”, – заявив прокурор США Бреон Піс.

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Зазначимо, Генеральний директор “Роснафти” Ігор Сєчін, давній соратник президента Росії Володимира Путіна, перебуває під санкціями США.

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