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В районі Бахмута нацгвардійці збили ворожий штурмовик СУ-25

Літак збили з ПЗРК "Перун".

В районі Бахмута нацгвардійці збили ворожий штурмовик СУ-25
Су-25
Фото: ДПСУ

Вночі 6 березня в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії з бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25.

Військовим вдалося знищити літак на відстані до 4 кілометрів з ПЗРК "Перун", повідомляє у Facebook Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

"Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома", – зазначив командир дивізіону "Партизан".

По цілі військові відпрацювали з "Перуна", підбили літак і він почав змінювати напрямок польоту.

"З південного сходу робив маневр, щоб завдавати удари по наших позиціях, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину", – зауважив оператор ПЗРК нацгвардієць Роман.

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Нагадаємо, протягом минулої доби у війні проти України загинули близько 700 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 155 530 своїх військових.

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