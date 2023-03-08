Збройні сили ліквідували ще 700 окупантів і чотири танки, – Генштаб

Протягом минулої доби у війні проти України загинули близько 700 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 155 530 своїх військових.
У Генштабі ЗСУ надали дані про втрати ворога з 24 лютого 22 року по 8 березня 23-го.
- особового складу ‒ близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 436 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 723 (+9) од,
- артилерійських систем – 2 463 (+7) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 253 (+0) од,
- літаків – 303 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 236 (+0).
Нагадаємо, учора відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць.