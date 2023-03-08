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Збройні сили ліквідували ще 700 окупантів і чотири танки, – Генштаб

За добу українські військові відбили 100 атак росіян.

Збройні сили ліквідували ще 700 окупантів і чотири танки, – Генштаб
Фото: Міноборони

Протягом минулої доби у війні проти України загинули близько 700 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 155 530 своїх військових.

У Генштабі ЗСУ надали дані про втрати ворога з 24 лютого 22 року по 8 березня 23-го.

  • особового складу ‒ близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 436 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 723 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2 463 (+7) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 253 (+0) од,
  • літаків – 303 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 236 (+0).

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Нагадаємо, учора відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць.

 

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