Збройні сили ліквідували ще 700 окупантів і чотири танки, – Генштаб

Протягом минулої доби у війні проти України загинули близько 700 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 155 530 своїх військових.

У Генштабі ЗСУ надали дані про втрати ворога з 24 лютого 22 року по 8 березня 23-го.

особового складу ‒ близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 436 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 723 (+9) од,

артилерійських систем – 2 463 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засоби ППО ‒ 253 (+0) од,

літаків – 303 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 236 (+0).

Нагадаємо, учора відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць.