Учора росіяни 61 раз обстріляли з важкої артилерії і “Градів” Херсонщину: поранена людина

За добу 7 березня окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонської області, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, Херсон ворог обстріляв чотири рази.
“Сімнадцять снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є постраждалі серед цивільного населення – одна людина поранена”, – йдеться у повідомленні.
Учора з деокупованої території області евакуйовано 87 мирних жителів.
Нагадаємо, на Херсонщині чоловік отримав поранення від вибуху міни.