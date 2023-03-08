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Учора росіяни 61 раз обстріляли з важкої артилерії і “Градів” Херсонщину: поранена людина

По Херсону окупанти вдарили чотири рази.

Учора росіяни 61 раз обстріляли з важкої артилерії і “Градів” Херсонщину: поранена людина
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

За добу 7 березня окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонської області, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, Херсон ворог обстріляв чотири рази.

“Сімнадцять снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є постраждалі серед цивільного населення – одна людина поранена”, – йдеться у повідомленні.

Учора з деокупованої території області евакуйовано 87 мирних жителів.

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Нагадаємо, на Херсонщині чоловік отримав поранення від вибуху міни. 

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