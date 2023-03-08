Іран передав РФ близько 100 млн куль і 300 тис. снарядів на початку року, – Sky News

На початку 2023 року Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тис. снарядів. Про це пише Sky News з посиланням на джерела у британських спецслужбах.

За даними видання, вантажні судна Musa Jalil та Begey під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня. Вони йшли через Каспійське море і кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану. Причини цього невідомі. 27 січня кораблі зайшли в російський порт Астрахань і залишили його лише 3 лютого.

Судна перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Там, ймовірно, також були боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів та кулеметів.

“Іран направив два вантажних судна, на борту яких знаходилося близько 200 нових морських контейнерів із боєприпасами для російських бойових дій в Україні”, – додало джерело.

Зазначається, що Іран міг передати РФ приблизно 100 млн куль різного розміру – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм – для використання у пістолетах, автоматах та кулеметах. У списку також є 40-мм гранати для гранатометів, 107-мм протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів – 60 мм, 81 мм та 120 мм, а також артилерійські ракети (130 мм, 122 мм та 152 мм) та бронебійні мм та 125 мм). На борту було близько 10 тис. бронежилетів та шоломів. Кремль заплатив за товар готівкою, щоби обійти санкції.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив про те, що головним постачальником ресурсів Росії для продовження війни проти України є Іран.