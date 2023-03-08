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Президент Польщі заявив, що його держава готова надати Україні винищувачі МіГ-29

"Впевнений, що Україна буде готова негайно їх використовувати", - сказав Дуда.

Президент Польщі заявив, що його держава готова надати Україні винищувачі МіГ-29
Фото: Іван Станіславський

Польща готова передати свої винищувачі МіГ-29 країні в межах міжнародної коаліції.

Про це заявив президент країни Анджей Дуда, повідомляє РАР.

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"Решту МіГ-29, які є у нас в Польщі, і які зараз служать у наших ВПС - ми готові надати ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова негайно їх використовувати", - сказав Дуда.

За словами польського президента, у майбутньому українські Збройні Сили захочуть прагнути до стандартів НАТО і будуть використовувати винищувачі F-16.

Нагадаємо, Дуда також закликав країни Заходу тренувати українських пілотів на літаках F-16. А члени оборонного комітету парламенту Великобританії запропонували надіслати винищувачі Typhoon країнам НАТО, які би натомість дали свої бойові літаки Україні.

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