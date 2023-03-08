У кримському СІЗО знайшли ще одного викраденого українця

У тимчасово окупованому росіянами Сімферополі, в СІЗО №2, знайшли ще одного викраденого у Херсонській області українця.

Про це повідомила Кримська правозахисна група.

КПГ повідомляє із посиланням на власні джерела, що йдеться про мешканця с. Велика Кардашинка Голопристанського району Херсонської області Геннадія Геннадійовича Ласінського 1988 року народження.

Йому інкримінують порушення ст. 222 КК РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння великокаліберної вогнепальної зброї).

Ласінського перевезли з Херсонської області до СІЗО №2 Сімферополя в кінці жовтня 2022 року.

Раніше КПГ повідомляла, що наприкінці 2022 року в СІЗО №2 утримувались близько 110 людей, яких привезли з Херсонської та Запорізької областей. Їх піддавали тортурам, а потім перевезли до Сімферополя, у спеціально створене СІЗО №2, яке повністю курується ФСБ.

В цьому ж СІЗО знаходяться люди, яких утримують без кримінальних справ, через що до них не можуть навіть потрапити адвокати.

Нагадаємо, у Судаку ввечері 6 березня окупанти затримали кримського татарина Едема Муртазаєва за підозрою у підриві залізничної колії.