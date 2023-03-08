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СБУ показала, як спецпризначенці знищили FPV-дроном російський "Солнцепьок"

Її спалили у момент залпу.

СБУ показала, як спецпризначенці знищили FPV-дроном російський "Солнцепьок"
ТОС-1А «Сонцепьок»
Фото: Міністерство оборони України

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили російську важку вогнеметну систему.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ і оприлюднили відео.

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FPV-дроном "мінуснули" ворожий "Солнцепьок". За інформацією спецслужби, вогнеметну систему спалили у момент її залпу.

"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили російський "Солнцепьок"зі "Стугни".

Торік у квітні Збройні Сили України вперше застосували відібрану в російських військ вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек".

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