Її спалили у момент залпу.

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили російську важку вогнеметну систему.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ і оприлюднили відео.

FPV-дроном "мінуснули" ворожий "Солнцепьок". За інформацією спецслужби, вогнеметну систему спалили у момент її залпу.

"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили російський "Солнцепьок"зі "Стугни".

Торік у квітні Збройні Сили України вперше застосували відібрану в російських військ вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек".