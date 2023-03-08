У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області спалахнула пожежа.
Фото у своєму телеграм-каналі оприлюднив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти псують повітря в Енергодарі", - йдеться в дописі.
ЗМІ країни-агресора повідомили, що пожежа охопила чотири гектари. Вогонь поширюється вздовж лінії електропередач, яка живить місто і насосну станцію.
Нагадаємо, в лютому у районі Енергодару зафіксували величезний стовп білого диму. Повідомлялося, що це могла бути масштабна детонація російського боєкомплекту.
За даними Центру національного спротиву, у місті росіяни заблокували близько 10-15 тисяч місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації.