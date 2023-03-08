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В Енергодарі російські окупанти гасять пожежу

Вона охопила чотири гектари.

В Енергодарі російські окупанти гасять пожежу
Фото: slovoidilo.ua

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області спалахнула пожежа.

Фото у своєму телеграм-каналі оприлюднив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Окупанти псують повітря в Енергодарі", - йдеться в дописі.

ЗМІ країни-агресора повідомили, що пожежа охопила чотири гектари. Вогонь поширюється вздовж лінії електропередач, яка живить місто і насосну станцію.

Пожежа в Енергодарі
Фото: Telegram/Іван Федоров
Пожежа в Енергодарі

Фото: Telegram/Іван Федоров

Фото: Telegram/Іван Федоров

Фото: Telegram/Іван Федоров

Нагадаємо, в лютому у районі Енергодару зафіксували величезний стовп білого диму. Повідомлялося, що це могла бути масштабна детонація російського боєкомплекту.

За даними Центру національного спротиву, у місті росіяни заблокували близько 10-15 тисяч місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації.

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