Вона охопила чотири гектари.

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області спалахнула пожежа.

Фото у своєму телеграм-каналі оприлюднив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти псують повітря в Енергодарі", - йдеться в дописі.

ЗМІ країни-агресора повідомили, що пожежа охопила чотири гектари. Вогонь поширюється вздовж лінії електропередач, яка живить місто і насосну станцію.

Фото: Telegram/Іван Федоров Пожежа в Енергодарі

Фото: Telegram/Іван Федоров

Фото: Telegram/Іван Федоров

Фото: Telegram/Іван Федоров

Нагадаємо, в лютому у районі Енергодару зафіксували величезний стовп білого диму. Повідомлялося, що це могла бути масштабна детонація російського боєкомплекту.

За даними Центру національного спротиву, у місті росіяни заблокували близько 10-15 тисяч місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації.