У районі Енергодару здійнявся величезний стовп білого диму, можлива детонація боєкомплекту росіян

"У будь-якому випадку, не буде зайвим подякувати Силам оборони України".

16 лютого у районі Енергодару зафіксували величезний стовп білого диму.

По це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Наразі, є дві версії, котрі перевіряють відповідні служби. Перша – конклав обрав нового понтифіка. Друга – сталася масштабна детонація боєкомплекту орків на протилежному березі водосховища", - написав Євтушенко.

Він додав, що "у будь-якому випадку, не буде зайвим подякувати Силам оборони України".

Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили рашистів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти загарбників.