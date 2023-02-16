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Росіяни погрожують жителям Херсонщини депортацією, якщо ті не будуть виконувати вимоги загарбників

У Маріуполі на Донеччині мобілізовують безпритульних та осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю.

Росіяни погрожують жителям Херсонщини депортацією, якщо ті не будуть виконувати вимоги загарбників

Росіяни погрожують жителям Херсонщини депортацією, якщо ті не будуть виконувати вимог окупантів.

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, окупаційна адміністрація міста Гола Пристань чинить тиск на населення. 

Вороги вимагають переоформляти майнові права за російським законодавством. Також окупанти поширюють інформацію, що громадян України, які не виконають вимог до травня цього року, депортують до Росії.

Тим часом у захопленому росіянами Маріуполі на Донеччині загарбники проводять заходи з “мобілізації”. Забирають до росармії безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій території Херсонщини росіяни щодня проводять обшуки та обкрадають жителів. А тим, хто відмовляється від російського паспорта, погрожують фільтраційними заходами.

Днями стало відомо, що в окупованому Маріуполі почали мобілізовувати комунальників.

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