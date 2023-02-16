Рашисти призначили його керівником підрозділу технічного відділу в так званому "Державному унітарному підприємстві "Херсонська залізниця".

Служба безпеки України затримала херсонця, який після окупації обласного центру почав співпрацювати з ворогом.

Як ідеться на сайті СБУ, чоловік добровільно погодився увійти до складу місцевої окупаційної адміністрації.

Його призначили керівником підрозділу технічного відділу у створеному росіянами "Державному унітарному підприємстві "Херсонська залізниця".

"За вказівками Москви ця окупаційна структура забезпечувала перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та військової техніки РФ до захоплених районів півдня України. При цьому "посадовець" відповідав за ремонт тепловозів та іншого рухомого складу російських військових ешелонів", - розповіли в спецслужбі.

Після звільнення Херсона колаборант намагався уникнути правосуддя і "заліг на дно". Одна СБУ встановила його місце перебування і затримала.

Фото: СБУ

Зловмисникові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд розпорядився взяти затриманого під варту.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до співпраці з агресором.

Нагадаємо, днями четверо російських агентів із Донеччини і Луганщини отримали до 14 років тюрми за державну зраду та колабораціонізм.

Напередодні, 15 лютого, СБУ затримала зрадника, який “зливав” ворогу дані про оборону Миколаєва.