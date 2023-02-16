У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів

Із них - два носії крилатих ракет "Калібр".

Росія тримає в Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів, з них - два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 16 ракет.

Про це повідомляє командування ВМС ЗСУ.

В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети;

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 9 суден, з них шість суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 12 суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, раніше керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що ситуація в Чорному морі залишається досить напруженою, однак контрольованою. Ворог наразі зменшив кількість кораблів.