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Гельсінська комісія закликала Австрію не видавати візи росіянам, які їдуть на засідання ОБСЄ

Зимова зустріч має стати першою очною зустріччю Парламентської асамблеї за участю Росії та Білорусі з початку війни.

Гельсінська комісія закликала Австрію не видавати візи росіянам, які їдуть на засідання ОБСЄ
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг
Фото: ЕРА/UPG

Гельсінська комісія закликала МЗС Австрії не видавати візи російській делегації для участі у засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться наступного тижня у Відні.

Про це пише “Голос Америки”.

Зазначимо, Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі або Гельсінська комісія США представляє Сполучені Штати в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Голова Гельсінкської комісії, конгресмен Джо Вілсон, а також його заступник сенатор Бен Кардін і конгресмен Стів Коен надіслали листа міністру закордонних справ Австрії Олександру Шалленбергу з проханням переглянути питання про видачу віз російської делегації.

Зимова зустріч приурочена роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну і має стати першою очною зустріччю Парламентської асамблеї за участю Росії та Білорусі з початку війни.

Сполучені Штати та Європейський Союз наклали санкції на всіх членів російської делегації за те, що вони підтримали війну, розв'язану Володимиром Путіним проти України. 

Нагадаємо, Шалленберг вважає, що з Росією треба підтримувати діалог, зокрема в ОБСЄ. На його думку, треба відрізняти Путіна та його систему від Росії з її культурою, історією та людьми. Міністр запевнив, що Австрія була зобов’язана видати візи делегації росіян, котрі прибудуть до Відня для участі в ПА ОБСЄ.

Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід теж вважає, що є сенс залишати Росію членом організації, оскільки колись знову знадобляться канали комунікації.

Офіційне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ заплановане на 23-24 лютого. 

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