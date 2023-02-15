Головне за день. Середа, 15 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, ворожий удар по Покровську, десятий пакет антиросійських санкцій ЄС. Яким запам’ятається 357-й день повномасштабної війни.

Четверту добу поспіль в енергосистемі відсутній дефіцит і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання, яке дещо знизилося у порівнянні з початком тижня.

“Виведено в аварійний ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Водночас включено в роботу після ремонту один з енергоблоків на іншій електростанції. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів. Завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини”, – зазначається у повідомленні Укренерго.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились, однак при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Крім того, наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, три райони зосередження живої сили противника та два його склади боєприпасів.

Ворог, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Упродовж доби росіяни завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 15 лютого – в новині.

У середу, 15 лютого, росіяни завдали удару по Покровську Донецької області. Станом на 13 годину було відомо про 12 поранених мирних людей.

Ще щонайменше двоє людей перебували під завалами, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За уточненими даними, росіяни застосували РСЗВ "Смерч". Удари припали на мікрорайон Сонячний.

Людям із пошкодженої багатоповерхівки нададуть тимчасове житло.

Увечері рятувальна операція на руїнах знищеного росіянами будинку у Покровську Донецької області завершилась.

“За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені”, - написав Кириленко.

Серед поранених одна людина в тяжкому стані. Загалом унаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу.

У повітряному просторі Києва сьогодні було виявлено близько шести ворожих повітряних цілей. За уточненою інформацією, це були повітряні кулі, які переміщалися у просторі під дією вітру.

"Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль, можливо, було виявлення та виснаження нашої ППО", - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу залишків збитих об'єктів.

Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресивною війною проти України.

“Уже майже рік загарбницька війна Росії сіє смерть і розруху. Путін не тільки веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів. За це має заплатити агресор. Сьогодні ми посилюємо тиск 10-м пакетом санкцій”, - йдеться у зверненні президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Які подальші заборони і обмеження пропонуються – в нашій новині.

Президентка Європейського комісії Урсула фон дер Ляєн у промові на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявила, що президент Росії Володимир Путін програв енергетичну війну проти Європи.

“Він думав, що через нашу залежність від російської нафти та газу буде легко впливати на Європу. Але й тут він помилився. Сьогодні, через рік після початку війни, він уже програв розпочату ним енергетичну війну. Ми змінили позицію завдяки надійним партнерам, і результати видно. Дохід Росії від продажу газу в Європу скоротився на дві третини. Ліміт цін на нафту означає, що Росія щодня втрачає 160 мільйонів євро доходу”, - сказала президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що ціни на газ у Європі нині нижчі, ніж до вторгнення Росії в Україну, і Європа зараз як ніколи інвестує в чисту енергетику та енергетичну незалежність.

“Розвиваючи відновлювані джерела енергії, ми б’ємо один рекорд за іншим. Минулого року ми вперше виробили більше електроенергії з вітру та сонця, ніж з газу. Завдяки європейській єдності та розумній енергетичній політиці ми витримали тиск Росії та звільнилися від нашої енергетичної залежності. Наша економіка сьогодні працює значно краще, ніж прогнозувалося, і на початку тижня ми змогли переглянути наші прогнози зростання в бік підвищення”, - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

При цьому, як зауважила президентка Єврокомісії, Кремлю доводиться продавати золоті запаси, щоб заповнити прогалини, утворені відсутністю доходів від нафти. Таким чином, спроба Путіна шантажувати Європу енергетикою зазнала повного провалу.

Колишній настоятель Благовіщенського собору УПЦ МП м. Коростишів Житомирської області архімандрит Іаков (Шумов) був помічений на днях на службі у московському Донському монастирі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

За даними LB.ua, архімандрит Іаков (Євген Шумов) має російське громадянство, у коростишівському соборі служив з 2000 року. За попередньою інформацією, з України він виїхав 6 грудня 2022 року та повертатися не збирається, Житомирською єпархією виведений поза штат.

Нагадаємо, наразі в Росію втекли щонайменше три високопоставлені представники УПЦ МП.

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