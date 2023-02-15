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Окупанти тричі обстріляли Нікопольщину, - Лисак

При обстрілах люди не постраждали.

Окупанти тричі обстріляли Нікопольщину, - Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Російські окупанти за сьогодні,15 лютого, три рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

“З важкої артилерії ворог поцілив по Мирівській та Марганецькій громадах”, - написав він.

Голова ОДА зазначив, що при обстрілах люди не постраждали. На обстріляних росіянами територіях працюють рятувальники. 

Нагадаємо, сьогодні російські війська поцілили в житловий сектор міста Покровськ із РСЗВ "Смерч". Пошкоджено багатоквартирний будинок. Попередньо відомо про 12 постраждалих людей та одну загиблу людину.

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