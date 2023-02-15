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Унаслідок обстрілу Покровська росіянами загинула людина

Попередньо відомо про 12 постраждалих, але під завалами ще можуть бути люди.

Унаслідок обстрілу Покровська росіянами загинула людина
Фото: Нацполіція

Сьогодні російські війська поцілили в житловий сектор міста Покровськ із РСЗВ "Смерч". Пошкоджено багатоквартирний будинок. Попередньо відомо про 12 постраждалих людей та одну загиблу людину.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Також є інформація, що під завалами можуть знаходитися люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Унаслідок обстрілу відбулось руйнування покрівлі та квартир на 5-му поверсі першого та другого під’їздів п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Фото: Нацполіція

На місці працюють посилені слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, кінологи, парамедики, працівники ДСНС, комунальні служби, представники Донецької військової адміністрації, співробітники СБУ та прокуратури.

Поліцейські-парамедики обходять кожну оселю та надають постраждалим як медичну допомогу, так й психологічну.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках. 

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