До 2014 року він не думав, що стане військовим.

Командир протитанкового взводу з позивним Мойсей розповів проєкту "Український свідок" про бої на Харківському напрямку, російських полонених та громадянський обов’язок.

В українській армії є велика кількість військових, які до 2014 року і не думали про кар’єру захисника Батьківщини. Мойсей - один з них. Із початком бойових дій на Донбасі він пішов у ТРО, був в Іловайську, а згодом став командиром протитанкового взводу. У 2016 році підписав контракт із 25-ою десантно-штурмовою бригадою.

Три роки потому чоловік отримав пропозицію командувати протитанковим взводом в роті вогневої підтримки, у складі якої служить і понині. Задача підрозділу, за словами військового, це "тихо прийти, зробити постріл, наробивши галасу, та тихо піти. Головне - без втрат". Взвод знищує легку та важкоброньовану техніку окупантів.

Мойсей поділився власними архівними відео з російськими полоненими, яких він та його побратими впіймали під Ямполівкою (Донецька область). Один з полонених був 2003 року народження, інший приїхав воювати в Україну за 4500 км - з Алтаю. Останній на відео плаче та просить його не вбивати.

Мойсей розповів історію як ці окупанти здавались в полон: підрозділ Мойсея одну за одною розбивав ворожі машини, які сунули просто на них.

"Це була Чорнобаївка", - сміється військовий.

Тоді підрозділ знищив п’ять ворожих машин і на додачу російського полковника, а тих, хто вижив і не пручався, взяв у полон. Після Ямполівки підрозділ на чолі з Мойсеєм рушив на Лиман, Ізюм та Яковенкове (Харківська область).

"Війна стосується всіх, кому небайдужа доля його дому, сім’ї та держави. На Україну чекає тільки перемога. В нас немає іншого виходу", - наголосив військовий.