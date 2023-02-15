У експосадовця Міноборони Лієва 10 лютого пройшли обшуки, – відповідь СБУ нардепу Юрчишину

У колишнього т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександра Лієва 10 лютого відбулися обшуки.

Справа стосується провадження, що було відкрито в серпні 2022 року за фактом правопорушення за ч. 1 статті 114-1, йдеться у відповіді заступника голови Служби безпеки України Анатолія Сандурського народному депутату Ярославу Юрчишину ("Голос").

"Пан Лієв вказує, що проходить по цій справі як свідок. Не можу ні ствердити, ні спростувати даної інформації. Бо СБУ в листі не зазначала його процесуальний статус", – заявив нардеп.

Фото: Ярослав Юрчишин Telegram

Частина 1 статті 114-1 – це перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Чиї саме правопорушення розслідуються в межах цього провадження у відповіді СБУ на запит нардепа не уточнено.

Олександр Лієв був призначений тимчасовим в.о. голови керівника департаменту влітку 2022. Наприкінці січня голова Центру протидії корупції Віталіц Шабунін заявив, що Лієв – людина, яка уповноважена підписувати збройні контракти Міноборони і від нього "залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформацію про іноземні комплектуючі, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні і терміни поставок". Шабунін опублікував низку, на його погляд, аргументів, що можуть свідчити про проросійськість Лієва.

Лієв був міністром курортів та туризму АР Крим за часів Віктора Януковича, і, як писав Шабунін, в інтервʼю "Громадському" нібито закликав Київ “почути Крим” і “легалізувати референдум” за його статус. Крім того, за словами Шабуніна, нібито "Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська".

Лієв прокоментував оприлюднені дані і зазначив, що проти нього розгорнули третю інформаційну кампанію. 2 лютого він звільнився із міністерства оборони за власним бажанням. Того ж дня журналісти УП поширили інформацію, що в Лієва є російський паспорт, і опублікували скан цього "документу". А потім сказали, що ця інформація не відповідає дійсності – доказів наявності паспорта РФ вони не знайшли.