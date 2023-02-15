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Восьмим загиблим на війні в Україні громадянином Британії є парамедик

Шенкін загинув як герой, надаючи медичну допомогу. 

Восьмим загиблим на війні в Україні громадянином Британії є парамедик
Загиблий парамедик Шенкін
Фото: BBC із посиланням на Facebook

Загиблим на війні в Україні британським громадянином є 45-річний парамедик Дж. Шенкін, уродженець Глазго, пише BBC.

Його родина повідомила, що Шенкін загинув як герой, надаючи медичну допомогу. 

"Пристаючи до лав Збройних сил України, він приніс найвищу жертву заради захисту цінностей, у які ми всі віримо", – написали вони.

У заяві додається, що батько двох дітей "провів більшу частину свого життя, допомагаючи іншим".

Він один із восьми британців, які, як відомо, загинули в Україні з початку російського  вторгнення 2022 року. Багато бійців-добровольців і гуманітарних працівників приїхали до країни з Великої Британії.

Міністерство закордонних справ заявило, що підтримує сім'ю чоловіка.

Про те, що на війні в Україні вбили ще одного британського громадянина, МЗС повідомило вчора, однак імені та деталей не надали. Раніше на війні біля Соледара загинув британський волонтер Ендрю Бегшоу. Також нещодавно у Бахмуті загинув американський волонтер Піт Рід.

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