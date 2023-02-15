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В окуповане Чистякове Донецької області масово зʼїжджаються дружини й матері окупантів

Місто, розташованому в 70 км від лінії фронту, слугує російським військовим для перепочинку. Там вони пʼють, вживають наркотики і чекають відправлення на передову. 

В окуповане Чистякове Донецької області масово зʼїжджаються дружини й матері окупантів
Фото: Радіо Свобода

У окупованому з 2014 року Чистяковому (Торезі) Донецької області, крім російських військових, тимчасово оселилися їхні родичі. У місті лунають забайкальські та бурятські говірки, дружини й матері окупантів приїжджають туди відвідувати своїх контрактників та мобілізованих, йдеться в репортажі проєкту Радіо Свобода – "Сибирь. Реалии".

Доїхати до Чистякового з російської території можна автобусом з міста Ростов-на-Дону. Щоправда, небагато водіїв воліють відправлятися в ці рейси через війну. Серед пасажирів є місцеві, які виїжджали, та дружини російських окупантів. 

Дорогою до міста журналісти поспілкувалися з дружиною мобілізованого з забайкальського селиша Агінське. Тетяна вирішила їхати до свого окупанта, бо відпустки йому не дають. Ще одна пасажирка, Яна, поїхала в окуповане місто до свого хлопця. Ще одна з жінок, яка їхала до свого окупанта, сказала, що він та інші військові "постійно курять траву". 

"І курять, і бухають, от дах і їде", – сказала вона, жаліючись, що останнім часом її чоловік став "агресивним, просто неадекватним". 

У самому місті, за словами журналістів, російських військових значно більше, ніж цивільних. Готелі та кафе заповнені окупантами. Одне з кафе – "Погребок" – стало місцем постійого збору мобілізованих.

Ціни на все під час окупації виросли – місцеві намагаються заробити на окупантах, але й мешканці міста платять ті ж самі гроші, що й росіяни. Чистякове розташовано в 70 км від лінії фронту і це місто використовується російськими військовими для відпочинку. При цьому один із росіян, з якими поспілкувались журналісти, визнав, що більшість місцевих вважають їх окупантами і їх "не люблять". 

Ще один окупант поскаржився, що їх обіцяли відправити рити окопи, а насправді відправили на передову. Він розповів, що все спорядження росіянам довелося купувати самим, на це йде вся зарплата. 

Чистякове (до 2016 року – Торез) було захоплено російськими окупантами ще на початку вторгення 2014 року. 

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