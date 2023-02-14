У вівторок, 14 лютого, правоохоронцям вдалося евакуювати останню дитину, що ще лишалася у Вугледарі (Донецька область).

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.

"15-річний син священника залишався єдиною дитиною у місті, яке цілодобово штурмують російські війська. Ризикуючи життям, "Білі янголи" провели чергову рятувальну операцію та під час стрілецького бою вивезли хлопчика з родиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця родина вже у безпеці. Станом на сьогодні ситуація у Вугледарі залишається напруженою, а в місті лишається понад 300 дорослих.

Нагадаємо, що 8 лютого повідомлялось, що з Вугледару вдалось вивезти майже всіх дітей.