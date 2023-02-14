У мене немає новин щодо літаків , - Остін після "Рамштайну"

Остін не бачить ознак того, що Росія готується до масштабної авіаційної атаки.

Міністр оборони США Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі заявив, що у нього не має новин щодо постачання Україні бойових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щодо питання літаків. У мене немає ніяких оголошень щодо літаків сьогодні", - зазначив Остін.

Він підкреслив, що союзники продовжать працювати з Україною, аби вирішити її найбільш нагальні потреби, та нагадав, що Україна готується до контрнаступу весною. За його словами, зараз співпраця з Україною фокусується на тому, як навчити українських військових користуватись новими системами та доставити їх на поле бою.

Остін також додав, що США не бачать, що Росія накопичує свої літаки в рамках підготовки до потенційної масштабної авіаційної атаки.

Раніше Остін назвав країни, які готові поставити Україні сучасні німецькі бойові танки Leopard 2.