Українські військові виявили та знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин".

Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"Воїни знищили комплекс РЕБ "Палантин", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити виявлений ворожий комплекс та подальший удар по ньому. Після цього над ним зафіксували скупчення диму.

Зазначається, що це результат роботи 128- окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Зазначимо, що "Палантин" - це російський комплекс радіоелектронної боротьби. Вступив на озброєння російської армії у квітні 2019 року. "Палантин" є мобільним комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння до Західного військового округу РФ.

Нагадаємо, що ЗСУ 13 лютого знищили на сході України два ворожих літаки.