Російські військові завдали двох ударів ракетами по Костянтинівці і Краматорську Донецької області.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“У Костянтинівці, за попередніми оперативними даними, поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги”, – поінформував він.
Кириленко додав, що у Краматорську окупанти влучили у приміщення медичного закладу.
Нагадаємо, у ЗСУ спростували заяву росіян про окупацію Красної Гори біля Бахмута. У селищі тривають бої.