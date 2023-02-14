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Окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і Краматорську, є поранений

Ракети влучили у палац культури, де видавали гуманітарну допомогу і в медичний заклад.

Окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і Краматорську, є поранений
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Російські військові завдали двох ударів ракетами по Костянтинівці і Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“У Костянтинівці, за попередніми оперативними даними, поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги”, – поінформував він.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко додав, що у Краматорську окупанти влучили у приміщення медичного закладу.

 

Нагадаємо, у ЗСУ спростували заяву росіян про окупацію Красної Гори біля Бахмута. У селищі тривають бої. 

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