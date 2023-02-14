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Зеленський затвердив у складі Ставки верховного головнокомандувача Клименка та Малюка

Нещодавно Зеленський ввів Клименка і Малюка до складу РНБО. 

Зеленський затвердив у складі Ставки верховного головнокомандувача Клименка та Малюка
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський затвердив у складі Ставки верховного головнокомандувача голову СБУ Василя Малюка та міністра  внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це йдеться в президентському указі № 77/2023.

“Затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб: Клименко Ігор Володимирович — міністр внутрішніх справ України; Малюк Василь Васильович — голова Служби безпеки України”, - йдеться в документі.

При цьому припиняється членство у складі Ставки Верховного Головнокомандувача Дениса Монастирського, який загинув в авіакатастрофі в Броварах

Нагадаємо, нещодавно Зеленський ввів до складу РНБО Клименка та затвердив у її складі Малюка. Раніше вони були призначені повноправними головами МВС та СБУ відповідно. 

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