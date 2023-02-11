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Зеленський ввів до складу РНБО Клименка та затвердив у її складі Малюка

Раніше вони були призначені повноправними головами МВС та СБУ відповідно. 

Зеленський ввів до складу РНБО Клименка та затвердив у її складі Малюка
Фото: EPA/UPG

У суботу, 11 лютого, президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та затвердив у її складі голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це йдеться в указі президента № 73/2023 від 11 лютого 2023 року.

“Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Клименка Ігоря Володимировича - міністра внутрішніх справ України”, - йдеться в указі.

Також указом затверджується у персональному складі РНБО Василь Малюк. 

Крім того, припиняється членство у складі РНБО Дениса Монастирського, який загинув у авіакатастрофі в Броварах

Нагадаємо, в кінці січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується дати потужну відсіч можливому наступу РФ.  

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