Зеленський обговорив з Дудою оборонні потреби України і ситуацію на полі бою

Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою у Жешуві.

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда обговорили оборонні потреби України і подальше співробітництво.

“Під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Жешуві обговорили поточний стан справ на полі бою, актуальні оборонні потреби України, подальше оборонне співробітництво та спільні дипломатичні кроки”, – написав голова держави у Telegram.

Зеленський розповів Дуді про візит до Брюсселя.

“Важливо, щоб переговори про вступ України до ЄС стартували вже цьогоріч. Це стало б мотивуючим чинником для українського суспільства та армії, які проходять через важкі випробування”, – наголосив президент України.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася 9 лютого в Польщі, у Жешуві.