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Кличко доручив передати до правоохоронних органів аудиторський звіт, який виявив порушення в одному з департаментів КМДА

Порушення були виявлені Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

Кличко доручив передати до правоохоронних органів аудиторський звіт, який виявив порушення в одному з департаментів КМДА
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко доручив передати до правоохоронних органів результати аудиту, який виявив фінансові порушення в діяльності окремих співробітників Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій. Про це повідомляється на персональному сайті Віталія Кличка. 

«За результатом перевірки та систематизації матеріалів Департамент [внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА] зробив Аудиторський звіт, у якому йдеться про виявлені фінансові порушення в діяльності окремих службових осіб. І хоча вони вже не працюють на посадах, переконаний, мають відповідати перед законом! Тому дав доручення направити звіт до правоохоронних органів для відповідного реагування», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва повідомив, що порушення були виявлені Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Він перевіряв діяльність Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій (ДІКТ), а також КП«Інформатика», КП «Київтелесервіс» та КП ГІОЦ за період 2018-2020 років. На той час ДІКТ очолював Юрій Назаров.

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