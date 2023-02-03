Кличко дав інтерв’ю німецькому виданню з кратера, який утворився від удару російської ракети "Кинджал"

Мер Києва Віталій Кличко давав інтерв'ю для німецького видання Bild у кратері, який залишила російська ракета "Кинджал", що РФ застосувала під час масованої атаки 26 січня.

Весь час 9-хвилинного інтерв'ю німецькому виданню Bild Кличко разом із журналістом стояли у кратері, який залишила російська ракета "Кинджал". Мер Києва давав інтерв'ю німецькою мовою без перекладача.

Як повідомлялось раніше, 26 січня Україна зазнала масованої атаки РФ: країна-терорист обстріляла Київ та інші регіони України крилатими ракетами. Всього по Україні було випущено 55 крилатих ракет, з яких 47 збили сили ППО.