Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні

Столична влада продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів. Гроші з міського бюджету не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта", - написав він.

На початок 2023 року вже встановили три опори мосту. За кошти, що надав Париж, завершать встановлення четвертої опори, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.

За проєктом, міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об'єкту буде 4 м, довжина – 164 м.

"Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме. Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни", - додав Кличко.

Нагадаємо, в червні 2021 року Оболонська райдержадміністрація Києва затвердила проєкт будівництва мосту, який має з'єднати Прирічну вулицю з Оболонським островом.