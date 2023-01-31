Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну

Зокрема, в Австрії бояться, що війна може поширитися на Європу.

Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровніцкі на зустрічі в Будапешті заявили, що Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну. При цьому вони підкреслили тісну співпрацю своїх двох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністри під час спільної пресконференції заявили, що позиція Австрії та Угорщини щодо війни в Україні чітка і обидві країни не відправляють зброю в зону конфлікту, щоб запобігти подальшій ескалації.

Салай-Бобровніцкі заявив, що Угорщина "буде на боці миру", надаючи гуманітарну допомогу біженцям, які постраждали від війни.

"Тісна співпраця буде найбільш важливою, оскільки "ми живемо в небезпечний час", - сказав він.

За словами Таннер, найбільша небезпека полягає в тому, що війна може поширитися на Європу, і це буде не лише звичайна війна, але й взаємодія з гібридною війною та збільшенням міграції в цілому.

"Наслідки відчуваються не лише в Австрії, але й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через нашу сусідню країну до нас", - сказала Таннер.

Зазначається, що минулого року кількість прохань про притулок в Австрії потроїлася - до 108 490 заявок, що робить її країною ЄС з найбільш різким зростанням в цілому. Тим часом в Угорщині було зареєстровано найменше заявок - всього 46. Таннер не згадала той факт, що Угорщина відмовляється реєструвати шукачів притулку всупереч законодавству ЄС.

Нагадаємо, нещодавно українське МЗС викликало угорського посла через прем'єра Віктора Орбана, який назвав Україну "нічийною землею" і порівняв з Афганістаном.